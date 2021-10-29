Доньки Дієго Марадони, Далма і Джаніна, не оцінили жест Барселони і Бока Хуніорс, які зіграють товариський матч на честь легенди.

Марадона з доньками (Далма ліворуч від нього, Джаніна праворуч) / Фото із соцмереж

Спадкоємиці аргентинця не збираються відвідувати гру і допомагати людям, які "хочуть нажитися на смерті батька", інформує Cuatro. Крім того, у доньок Дієго давній конфлікт з Матіасом Морлою – колишнім адвокатом Марадони, який займався організацією матчу і керує іміджевими правами легенди.

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"Колись цей хлопець підійшов до мого батька як простий фанат, а тепер стверджує, що є власником образу, голосу та імені батька. Ще й заявляє, що ми не його діти", – поскаржилася Далма.

Нагадаємо, Барселона і Бока зіграють 14 грудня у аравійському Ер-Ріяді. Очікується, що каталонці зароблять близько 2 млн євро за цю "виставу".

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