Яна Суркіс, дочка президента Динамо Ігоря Суркіса та дружина захисника киян Крістіана Біловара, прокоментувала поразку "біло-синіх" від Пафоса у кваліфікації ЛЧ.

Київське Динамо мінімально поступилося кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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На прикру поразку киян лаконічно відреагувала донька Ігоря Суркіса Яна, опублікувавши допис у своєму Telegram-каналі.

"Я промовчу", – написала Яна.

Трохи пізніше дружина Крістіана Біловара додала ще одне повідомлення. Жінка зізналася, що нервувала під час матчу.

"Жила шикарно півтора місяця без футбольних нервів".

Нагадаємо, друга гра між Динамо та Пафосом відбудеться 12 серпня, початок матчу о 20:00 за київським часом. Якщо "біло-сині" пройдуть Пафос, то у раунді плей-оф зустрінуться з переможцем пари Лех (Польща) – Црвена Звезда (Сербія).

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки