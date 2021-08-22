Молодша дочка президента Динамо Ігоря Суркіса Яна зізналась, що дотримає обіцянки, яку дала батькові у дитинстві, якщо кияни тріумфують у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"В дитинстві я сказала батькові, що якщо Динамо виграє Лігу чемпіонів – я поголюся налисо.

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Ось дотепер чекаю", – написала Яна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, найбільшим успіхом Динамо у Лізі чемпіонів став вихід у півфінал змагань у 1999 році під керівництвом Валерія Лобановського. За підсумками минулого сезону кияни автоматично потрапили у груповий етап найпрестижнішого турніру.

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