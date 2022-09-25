Рауль з донькою та двома синами / Getty Images

12-річна футболістка вперше зіграла на офіційному дитячому рівні. Суперником була команда Масрівер, яку "бланкос" перемогли з рахунком 2:0.

Роналду та Джорджина обрали оригінальне ім'я для новонародженої доньки

Марія зуміла поставити крапку у поєдинку, реалізувавши вихід віч-на-віч з юною голкіперкою суперниць. Донька тренер Реала Кастільї лише нещодавно підписала контракт з мадридцями, до цього вона три сезони виступала за Олімпію Лас Росас.

El cadete va ganando 2-0 en la primera parte, y María González ya ha anotado su primer gol oficial con la camiseta blanca.



Primer partido oficial, y primer gol, ya sabemos que el apellido González es sinónimo de gol.#HalaMadrid | #RMCity pic.twitter.com/rXDqH07cmi — ? Misa ? Malena Ortiz (@Misa_CF) September 24, 2022

До слова, Рауль, окрім Марії, наймолодшої доньки, виховує ще чотирьох дітей: Хорхе, Уго, близнюків Матео та Ектора.

Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля