Донька Рауля з чудовим голом дебютувала за Реал
Марія, дочка легенди Реала Рауля Гонсалеса, вперше одягнула футболку мадридців в офіційному поєдинку.
12-річна футболістка вперше зіграла на офіційному дитячому рівні. Суперником була команда Масрівер, яку "бланкос" перемогли з рахунком 2:0.
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Марія зуміла поставити крапку у поєдинку, реалізувавши вихід віч-на-віч з юною голкіперкою суперниць. Донька тренер Реала Кастільї лише нещодавно підписала контракт з мадридцями, до цього вона три сезони виступала за Олімпію Лас Росас.
До слова, Рауль, окрім Марії, наймолодшої доньки, виховує ще чотирьох дітей: Хорхе, Уго, близнюків Матео та Ектора.
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