27-річна гімнастка успішно пройшла відбір на Олімпіаду та вирушить туди разом зі збірною нейтральних спортсменів, серед них усі атлети представляють Росію, повідомляє Главком.

Збірна Росії вирушить на Олімпіаду-2020 зі священником

Анастасія Близнюк народилась у Запоріжжі в родині українського футболіста Іллі Близнюка. В Росію сім’я перебралася після того, як Ілля залишив київське Динамо. Він також виступав за запорізький Металург, кропивницьку Зірку і Дніпро, та навіть двічі грав за збірну України. Згодом він перебрався в Ростов, але вся його тренерська кар’єра пов’язана з Україною. Наразі він очолює МФК Миколаїв.

Зауважимо, Анастасія завоювала вже дві золоті медалі на Олімпійських іграх у Лондоні (2012) та Ріо (2016). Через неодноразові допінгові порушення російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором два роки, а також використовувати державний гімн на всіх міжнародних турнірах. Замість нього росіяни святкуватимуть можливий тріумф під фрагмент концерту Петра Чайковського.

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