Із восьми матчів турі система Відеоасистент рефері працюватиме лише на двох, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шахтар – Динамо: УПЛ зробила проміжний звіт продажу квитків на Суперкубок України

Додаткова допомога буде, зокрема, в арбітра центрального матчу туру між київським Динамо та Олександрією Дмитра Кривушкіна. Також VAR буде в Дніпрі, де місцеві "спортклубівці" зустрінуться з рівненським Вересом. Натомість дербі Донеччини між Маріуполем і Шахтарем розсудить Юрій Іванов.

17.09.2021

Десна – Рух. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. 19:30. Арбітр – Новохатний В. (Київ).

18.09.2021

Інгулець – Колос. Кропивницький. Стадіон Зірка. 14:00. Арбітр – Романов В. (Дніпро).

Маріуполь – Шахтар. Ковалівка. Стадіон Колос. 17:00. Арбітр – Іванов Ю. (Донецька область).

Дніпро-1 – Верес. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17:00. Арбітр – Пасхал І. (Херсон). Арбітр VAR – Бойко С. (Київська область).

Динамо – Олександрія. Київ. НСК Олімпійський. 19:30. Арбітр – Кривушкін Д. (Харків). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).

19.09.2021

Ворскла – Минай. Полтава. Стадіон Ворскла імені Бутовського. 17:00. Арбітр – Монзуль К. (Харків).

Зоря – Чорноморець. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 19:30. Арбітр – Арановський Є. (Київ).

Львів – Металіст-1925. Львів. Стадіон Арена Львів. 19:30. Арбітр – Балакін М. (Київська область).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перші бали від Динамо в ЛЧ, фіаско Шахтаря і Зорі завадили Україні обійти Росію