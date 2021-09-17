Донеччанин для дербі, Монзуль в Полтаві, брак VAR – УАФ оголосила суддівські призначення на тур УПЛ
Профільні комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на 8-й тур вітчизняної Прем'єр-ліги.
Із восьми матчів турі система Відеоасистент рефері працюватиме лише на двох, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Додаткова допомога буде, зокрема, в арбітра центрального матчу туру між київським Динамо та Олександрією Дмитра Кривушкіна. Також VAR буде в Дніпрі, де місцеві "спортклубівці" зустрінуться з рівненським Вересом. Натомість дербі Донеччини між Маріуполем і Шахтарем розсудить Юрій Іванов.
17.09.2021
Десна – Рух. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. 19:30. Арбітр – Новохатний В. (Київ).
18.09.2021
Інгулець – Колос. Кропивницький. Стадіон Зірка. 14:00. Арбітр – Романов В. (Дніпро).
Маріуполь – Шахтар. Ковалівка. Стадіон Колос. 17:00. Арбітр – Іванов Ю. (Донецька область).
Дніпро-1 – Верес. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17:00. Арбітр – Пасхал І. (Херсон). Арбітр VAR – Бойко С. (Київська область).
Динамо – Олександрія. Київ. НСК Олімпійський. 19:30. Арбітр – Кривушкін Д. (Харків). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).
19.09.2021
Ворскла – Минай. Полтава. Стадіон Ворскла імені Бутовського. 17:00. Арбітр – Монзуль К. (Харків).
Зоря – Чорноморець. Запоріжжя. Стадіон Славутич-Арена. 19:30. Арбітр – Арановський Є. (Київ).
Львів – Металіст-1925. Львів. Стадіон Арена Львів. 19:30. Арбітр – Балакін М. (Київська область).
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