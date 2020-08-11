Донадоні покинув Шеньчжень

Китайський ФК Шеньчжень вирішив припинити співпрацю з Роберто Донадоні, повідомляє Football Italia.

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На думку босів клубу з Піднебесної, 56-річний італієць не впорався зі своїм завданням на старті нового сезону чемпіонату Китаю. Після 4-х турів Шеньчжень зазнав три поразки. Фахівець пропрацював у команді близько року.

Нагадаємо, Роберто Донадоні відомий своє роботою на чолі збірної Італії у 2006-2008 роках.

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