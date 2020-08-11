Донадоні покинув Шеньчжень

Україна — 19:15 13895
-
Динамо – Десна: Циганков повертається, перший пропущений гол при Луческу – онлайн-трансляція другого матчу
-
"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастилоЛіга чемпіонів — 11:33 6508
-
Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІУкраїна — 10:55 8590
-
Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:42 4894
-
Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:38 6165