Домжале – Шахтар: пряма відеотрансляція благодійного матчу
Шахтар зустрічається зі словенським Домжале в благодійному матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовий склад і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Домжале – Шахтар стартує о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на клубному каналі в YouTube, а також на телеканалі Xsport. Переглянути спаринг можна безпосередньо в цій новині.
У першому сьогоднішньому поєдинку "гірники" обіграли Аль-Адалу. На вечірню гру Ігор Йовічевіч виставив основу.
Склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький.
Запасні: Шевченко, Криськів, Стасюк, Фарина.
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