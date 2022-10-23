"Моя ідея, якої я дотримуюся по нинішній день, що найкращий президент УАФ – це Роман Зозуля. Він і сам не приховує своїх амбіцій після футболу.

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Вдасться у нього стати президентом федерації – супер. Не вдасться – він може очолити будь-яку місцеву федерацію. Йому дуже цікаво розвивати дитячий футбол. Впевнений, що йому було б цікаво попрацювати й у Міністерстві спорту.

Це людина з чистим серцем. Людина, яка щиро хотіла б розвивати дитячий футбол. У нього ніколи не стояло питання грошей. Йому не цікавий вплив, якісь політичні ігри. Ми навіть фантазували з ним щодо того, як би він розмовляв із Рінатом Ахметовим, Ігорем Суркісом та Ігорем Коломойським, якби став президентом УАФ. До кожного у нього індивідуальний ключ. Він сказав: "Я впевнений на 100%, що я з усіма домовився б про єдиний пул".

Влада узурпована. Будь-якого кандидата, якого ти поставиш, не оберуть, доки вся система не обнулиться. Або поки не станеться якийсь форс-мажор", – сказав Панков в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, нині Зозуля перебуває без клубу – 31 червня у нього завершився контракт з Фуенлабрадою. Всі свої сили і час Роман присвячує волонтерській діяльності.

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