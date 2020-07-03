"Домовились з керівництвом, але там один підказав про режим, це все": Рикун порівняв шанси на трансфер в Шахтар і Динамо

Колишній півзахисник Металіста та Дніпра Олександр Рикун розповів, що свого часу був близький до трансферу в Шахтар.

"До кого я був ближчим – до Динамо або до Шахтаря? До Шахтаря. Прокопенко. Вони були першими і більше підходили за стилем. До Києва я б навряд чи переїхав. У Динамо футбол такий: потрібно бігти, фланги... А мені більше до душі Шахтар, дрібний пас.

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Чому не пішов у Шахтар? Не буду називати прізвища, але там один підказав Луческу... Про режим, про все це. Це завадило. У нас були домовленості з керівництвом Шахтаря, але Луческу підказали. Що було, то було. Матузалем приходив на тренування Шахтаря п'яним, а Луческу терпів? Я про таке не чув.

З Динамо, навіть якби до кінця дійшло, я б ще сумнівався. Не горіли очі переходити в Динамо", – поділився Рикун в програмі Бомбардир.

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