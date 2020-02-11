Домінування Манчестера та резервіст Арсенала – топ-5 найвисокооплачуваніших гравців АПЛ

Портал Sportmac, що спеціалізується на трансферних і зарплатних показниках, опублікував список зарплат футболістів АПЛ.

Найбільш високооплачуваним гравцем ліги є голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який заробляє близько 23 млн євро в рік. На другому місці розташувався півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне (19,7 млн). Третій – партнер бельгійця по команді Рахім Стерлінг (18,5 млн).

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Варто відзначити, що у першу п'ятірку потрапив Месут Озіл, якому Арсенал платить 16,5 млн. Щоправда, німець вже давно перестав бути лідером "канонірів". У нинішньому сезоні хавбек лише 7 матчів із 35 для Арсенала в усіх турнірах відіграв повністю.

Топ-5 найбільш високооплачуваних гравців АПЛ:

1. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), 23 млн євро;

2. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), 19,7 млн ​​євро;

3. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), 18,5 млн євро;

4. Поль Погба (Манчестер Юнайтед), 17,8 млн євро;

5. Месут Озіл (Арсенал), 16,5 млн євро.

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