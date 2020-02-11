toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - БАТЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Домінування Манчестера та резервіст Арсенала – топ-5 найвисокооплачуваніших гравців АПЛ

22:54 290 Читать на русском
Домінування Манчестера та резервіст Арсенала – топ-5 найвисокооплачуваніших гравців АПЛ
Давід Де Хеа / фото із соцмереж

Портал Sportmac, що спеціалізується на трансферних і зарплатних показниках, опублікував список зарплат футболістів АПЛ.

Найбільш високооплачуваним гравцем ліги є голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який заробляє близько 23 млн євро в рік. На другому місці розташувався півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне (19,7 млн). Третій – партнер бельгійця по команді Рахім Стерлінг (18,5 млн).

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях

Варто відзначити, що у першу п'ятірку потрапив Месут Озіл, якому Арсенал платить 16,5 млн. Щоправда, німець вже давно перестав бути лідером "канонірів". У нинішньому сезоні хавбек лише 7 матчів із 35 для Арсенала в усіх турнірах відіграв повністю.

Топ-5 найбільш високооплачуваних гравців АПЛ:

1. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), 23 млн євро;
2. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), 19,7 млн ​​євро;
3. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), 18,5 млн євро;
4. Поль Погба (Манчестер Юнайтед), 17,8 млн євро;
5. Месут Озіл (Арсенал), 16,5 млн євро.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду

blog_ava
Динамо не змогло переграти БАТЕ в спарингу – заявка Бущана на статус основного та фатальна поразка інертного українця
19:45
9297
Теги
Англія Месут Озіл Месут Озіл Давід Де Хеа Давід Де Хеа Поль Погба Поль Погба Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
13
хв
Динамо
15:00
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук