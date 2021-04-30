Домінація Манчестер Юнайтед і єдина світла пляма Роми – УЄФА оголосив команду тижня в Лізі Європи
15:58 - Читать на русском
Визначилася команда найкращих гравців за підсумками перших матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.
Символічна збірна тижня з'явилася на офіційному сайті УЄФА.
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Понад половину команди (6 гравців) складають представники Манчестер Юнайтед, який розчавив Рому з рахунком 6:2. Принижені "вовки" все ж делегували свого лідера – Едіна Джеко. Арсенал та Вільяреал у списку представлені двома гравцями.
Додамо, що матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи відбудуться вже наступного тижня – 6 травня.
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