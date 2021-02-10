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Доменек очолив Нант щойно наприкінці грудня і підписав контракт до кінця сезону 2020/21. Під його керівництвом "канарки" провели 8 матчів, не здобувши жодної перемоги. Із Доменеком Нант лише 4 поєдинки звів до нічиєї, а ще чотири – програв.

До слова, в чемпіонаті Франції "канарки" наразі посідають 18-те місце, відстаючи від рятівної позиції на 3 пункти.

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