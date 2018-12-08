Домбровський: Керівництво Арсенал-Київ пообіцяло закрити борги до кінця року

Півзахисник Арсенал-Київ Андрій Домбровський розповів про ситуацію з боргами по зарплатні у клубі.

"Спортивний директор клубу Москаленко говорив, що все нормально, всі борги будуть виплачені.

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Наша справа – грати в футбол. Обіцяли закрити борги до Нового року", – сказав Домбровський в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, окрім проблем з фінансуванням, у Арсенал-Київ незадовільні показники і в чемпіонаті України. Після 18-турів команда залишається на останньому місці у турнірній таблиці, маючи в активі лише 8 очок.

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