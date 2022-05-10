У 2023 році вирішальний матч наймолодшого єврокубкового турніру прийме Прага, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Гра відбудеться на Еден Арені – домашньому стадіоні Славії, за яку виступають українці Тарас Качараба та Максим Таловєров.

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Трибуни Еден Арен здатні прийняти близько 20 тисяч уболівальників. Це буде не перший випадок, коли на стадіоні відбудеться престижний єврокубковий матч. У 2013 році Челсі та Баварія розіграли там Суперкубок УЄФА.

Відтак, УЄФА не врахував проблему дебютного розіграшу Ліги конференцій. Обидва учасники фіналу (Рома та Фейєнорд) відкрито висловили незадоволення, що матч відбудеться на занадто малому стадіоні – Арені Комбетаре в Тірані, яка розрахована на майже 22 тисячі глядачів.

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