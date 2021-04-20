Домашній стадіон: покажи світові, як дивишся футбол разом з Lay's, та вигравай круті подарунки
Отримуй ще більше емоцій від перегляду футболу разом із Lay's! Спробуй здивувати Артема Мілевського та Владу Седан своїм домашнім стадіоном та ставай власником крутих подарунків.
Покажи в соцмережі Instagram свій домашній стадіон, на якому ти стежиш за баталіями найпрестижнішого футбольного турніру Європи, щоб поборотися за подарунки від Lay's!
Головний приз – настільний футбол – вручать Артем Мілевський та Влада Седан. Вони особисто завітають у гості до переможця та розпитають про його враження від сезону Ліги чемпіонів.
Круті призи від Lay's очікують на своїх власників кожного матчу! Насолоджуйся топовими іграми та вигравай електрошашличницю з двома футбольними новинками від Lay's "Бургер" і "Ковбаски з гірчицею", а ще отримуй місячний запас чипсів Lay's.
Як взяти участь у конкурсі "Домашній стадіон"
- Роби фото чи відео, як дивишся футбол вдома
- Заливай до себе в профіль чи сторіз
- Вкажи геолокацію "Lay's стадіон" та познач @laysukraine
- Вигравай круті призи та борися за можливість зустрітися із двома топовими футбольними блогерами!
Як блогери дивляться футбол разом з Lay's
Перегляд футболу разом з Lay’s став для Влади Седан фартовим – Манчестер Сіті пробився у півфінал Ліги чемпіонів, а Олександр Зінченко провів чудовий матч та став одним з героїв поєдинку проти грізної дортмундської Борусії!
А от Артем Мілевський вболіває за мадридський Реал, якому "містяни" протистоятимуть у півфіналі Ліги чемпіонів. Хто дістанеться до заповітного фіналу та битиметься за підняття омріяного кубка над головою – дізнаємося вже скоро.
Чемпіон з кіберфутболу Євген Мостовий, більш відомий у футбольних колах як Yozhyk, як міг підтримував свій улюблений Ліверпуль. Підопічні Клоппа не змогли перемогти Реал, але футболом та чипсами блогер залишився задоволений.
Разом з Lay's ти можеш також поборотися за 100 тисяч гривень, ігрові консолі та телевізори. Бери участь в акції "Футбол в кожній пачці!". Lay's та футбол – поєднуй улюблене!