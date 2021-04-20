Отримуй ще більше емоцій від перегляду футболу разом із Lay's! Спробуй здивувати Артема Мілевського та Владу Седан своїм домашнім стадіоном та ставай власником крутих подарунків.

Покажи в соцмережі Instagram свій домашній стадіон, на якому ти стежиш за баталіями найпрестижнішого футбольного турніру Європи, щоб поборотися за подарунки від Lay's!

Головний приз – настільний футбол – вручать Артем Мілевський та Влада Седан. Вони особисто завітають у гості до переможця та розпитають про його враження від сезону Ліги чемпіонів.

Круті призи від Lay's очікують на своїх власників кожного матчу! Насолоджуйся топовими іграми та вигравай електрошашличницю з двома футбольними новинками від Lay's "Бургер" і "Ковбаски з гірчицею", а ще отримуй місячний запас чипсів Lay's.

Як взяти участь у конкурсі "Домашній стадіон"

Роби фото чи відео, як дивишся футбол вдома Заливай до себе в профіль чи сторіз Вкажи геолокацію "Lay's стадіон" та познач @laysukraine Вигравай круті призи та борися за можливість зустрітися із двома топовими футбольними блогерами!

Як блогери дивляться футбол разом з Lay's

Перегляд футболу разом з Lay’s став для Влади Седан фартовим – Манчестер Сіті пробився у півфінал Ліги чемпіонів, а Олександр Зінченко провів чудовий матч та став одним з героїв поєдинку проти грізної дортмундської Борусії!

А от Артем Мілевський вболіває за мадридський Реал, якому "містяни" протистоятимуть у півфіналі Ліги чемпіонів. Хто дістанеться до заповітного фіналу та битиметься за підняття омріяного кубка над головою – дізнаємося вже скоро.

Чемпіон з кіберфутболу Євген Мостовий, більш відомий у футбольних колах як Yozhyk, як міг підтримував свій улюблений Ліверпуль. Підопічні Клоппа не змогли перемогти Реал, але футболом та чипсами блогер залишився задоволений.

Разом з Lay's ти можеш також поборотися за 100 тисяч гривень, ігрові консолі та телевізори. Бери участь в акції "Футбол в кожній пачці!". Lay's та футбол – поєднуй улюблене!