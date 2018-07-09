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Домашні матчі Арсенала-Київ транслюватимуть канали "Футбол 1/2"

13:45 209 Читать на русском
Домашні матчі Арсенала-Київ транслюватимуть канали "Футбол 1/2"
ФК Арсенал-Київ

Новачок УПЛ Арсенал-Київ отримав транслятора на домашні матчі чемпіонату України в сезоні 2018/19.

Телеканали "Футбол 1/2" і Арсенал-Київ уклали угоду про співпрацю в новому сезоні 2018/2019. Всі домашні матчі команди в рамках української Прем'єр-ліги транслюватимуться на цих каналах, повідомляє сайт телекомпанії.

Затверджено дати та час початку матчів 1 туру УПЛ

"Київський Арсенал повертається в еліту українського футболу, і в новому сезоні телеканали "Футбол 1/2" вперше покажуть всі домашні матчі команди. У клубу серйозні завдання і великі амбіції, як підтвердження – команду очолив Фабріціо Раванеллі, легенда італійського футболу. Сподіваюся, з новим тренером Арсенал зможе досягти високих результатів", – сказав директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Футбол 1
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