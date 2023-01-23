Фінансовий скандал в італійському футболі тільки набирає обертів. Ювентус вже отримав своє покарання, але інші були виправдані. Одним із таких клубів був Наполі. Як повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Il Mattino, прокурор продовжить розслідувати угоду неаполітанського клубу з Віктором Осімхеном.

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Нападник збірної Нігерії перейшов у Наполі з Лілля. Італійський клуб заплатив 52 мільйони євро та додав до цієї суми трьох гравців Прімавери. Слідчі підозрюють, що інформація у фінансовій звітності є неправдивою через завищення вартості футболістів молодіжної команди.



Існують розбіжності між справами Ювентуса та Наполі. Справа "б’янконері" стосувалася записів телефонних розмов і перехоплених електронних листів, які слугували доказами незаконного фінансового функціонування. У випадку Наполі документального сліду немає. Прокурор Неаполя продовжить своє розслідування ще на шість місяців, щоб зібрати докази фальсифікацій.

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