Доля Роналду визначена – тренер МЮ публічно заявив, де суперзірка проведе наступний сезон
Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг зробив кілька важливих заяв за день до закриття трансферного вікна.
"Спочатку ми маємо підписати Антоні. Угода між клубами є, але документи ще не оформлені, тож я не можу надто заглиблюватися в цю тему. Гадаю, ми ще підпишемо Мартіна Дубравку, і для цього вікна це буде кінець. Але якщо ще виникне чудова можливість підсилитися, ти завжди маєш бути напоготові, як топ-клуб.
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Роналду залишається у моїх планах, це однозначно. Нам потрібні якісні гравці, якомога більше, щоб підтримувати стабільність у всіх турнірах. Це те, чого ми прагнемо. Те саме з Ван-Біссакою. Він залишиться у складі, тому ми гратимемо з цим набором як мінімум до січня. Така наша команда на новий сезон", – цитує Тен Хага прес-служба МЮ.
Нагадаємо, вікно в АПЛ закривається завтра, тому у клубів обмаль часу для узгодження нових трансферів. Роналду тижнями шукав команду з Лігою чемпіонів, однак ніхто не ризикнув запрошувати 37-річного португальця.
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