"Спочатку ми маємо підписати Антоні. Угода між клубами є, але документи ще не оформлені, тож я не можу надто заглиблюватися в цю тему. Гадаю, ми ще підпишемо Мартіна Дубравку, і для цього вікна це буде кінець. Але якщо ще виникне чудова можливість підсилитися, ти завжди маєш бути напоготові, як топ-клуб.

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Роналду залишається у моїх планах, це однозначно. Нам потрібні якісні гравці, якомога більше, щоб підтримувати стабільність у всіх турнірах. Це те, чого ми прагнемо. Те саме з Ван-Біссакою. Він залишиться у складі, тому ми гратимемо з цим набором як мінімум до січня. Така наша команда на новий сезон", – цитує Тен Хага прес-служба МЮ.

Нагадаємо, вікно в АПЛ закривається завтра, тому у клубів обмаль часу для узгодження нових трансферів. Роналду тижнями шукав команду з Лігою чемпіонів, однак ніхто не ризикнув запрошувати 37-річного португальця.

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