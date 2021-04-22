Президент УЄФА Александер Чеферін погрожував "бунтівникам" дискваліфікацією з єврокубків, однак юристи виключають таку можливість, стверджує Marca.

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Виконавчий комітет УЄФА в принципі не має права "виганяти" клуби зі змагань. Ці рішення залежать від Дисциплінарного комітету, проте у ситуації із Суперлігою його можливості також обмежені. У чинному статуті УЄФА немає жодного пункту про несумісність створення чи презентації паралельного змагання.

Додамо, що у півфіналах поточного сезону єврокубків є відразу 5 клубів, які мали брати участь у Суперлізі: Реал, Челсі та Ман Сіті – в Лізі чемпіонів, а МЮ та Арсенал – у Лізі Європи. Лише мадридці публічно не відмовились від проекту.

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