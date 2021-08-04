Інсайдом щодо процесу переговорів поділився журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас.

Маркевич та УАФ мають різне бачення роботи у збірній України – джерело вже назвало одного із ймовірних помічників

"Доля коуча збірної вирішиться завтра, коли очну зустріч проведуть Ребров та президент Аль-Айна. Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з Аль-Айном лише 6 червня і ще не встиг провести жодного офіційного матчу. Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня.

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