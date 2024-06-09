Карпати та Мирон Маркевич дуже швидко можуть ухвалити рішення щодо подальшої співпраці.

Сьогодні головний тренер повернувся з відпустки в Іспанії, а на 10 червня запланована зустріч з власником клубу Володимиром Матківським, стверджує Sport.ua.

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Після цього рандеву повинна з'явитися конкретика щодо підсилення Карпат у міжсезоння. Якщо в цьому питанні виникнуть суттєві розбіжності, то відхід Маркевича з тренерського містка "левів" стане цілком реальним. Раніше повідомлялося, що зірковий тренер конфліктує з шеф-скаутом Глібом Корнієнком саме через різні погляди на комплектацію складу.

Нагадаємо, Маркевич повернувся у Карпати лише рік тому. Команда виконала завдання підвищення в еліту, хоча в останньому турі Першої ліги й віддала чемпіонський титул Інгульцю.

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