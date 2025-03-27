Американський Лос-Анджелес, який має у своєму складі Уго Льоріса, Олів'є Жиру та українця Артема Смолякова, планував посилити команду Антуаном Грізманном вже цього літа. Утім, представнику МЛС доведеться почекати.

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За інформацією AS, мадридський клуб і француз вирішили провести діалог під час паузи на матчі збірних, щоб прояснити плани на наступний сезон. За підсумками переговорів стало зрозуміло, що обидві сторони хочуть продовжити співпрацю.

Керівництво Атлетіко повідомило Грізманну, що розраховує на його допомогу в сезоні 2025/26, а головний тренер команди Дієго Сімеоне дуже задоволений грою 34-річного француза. Сторони домовилися продовжити переговори.

Нагадаємо, що контракт француза з Атлетіко діє до 2026 року. Антуан провів у складі "матрацників" дев'ять сезонів і зіграв у 431 матчі. В його активі 197 голів та 91 асист. Грізманн – найкращий бомбардир в історії Атлетіко.

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