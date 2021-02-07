Президент Наполі ухвалить рішення щодо подальшої співпраці з тренером після двох наступних матчів, інформує La Gazzetta dello Sport.

Дженоа несподівано обіграв Наполі, Спеція здобула вольову перемогу над Сассуоло

Вчора Наполі програв Дженоа та втратив нагоду повернутися до зони Ліги чемпіонів. Стосунки Гаттузо і Де Лаурентіса не є ідеальними, а нестабільні результати лише підливають масла у вогонь. Якщо команда поступиться Аталанті у півфіналі Кубка Італії та Ювентусу в Серії А, то Ріно ризикує втратити роботу. На його місце вже сватають двох претендентів – Рафаеля Бенітеса і Вальтера Маццарі, які вже працювали в Наполі.

Додамо, що Гаттузо очолює "партенопейців" з грудня 2019 року та вигравав з клубом Кубок Італії. Контракт фахівця закінчується влітку.

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