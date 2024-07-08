Трансфер Довбика в Атлетіко так і не узгодили. Альваро Мората почав говорити про любов до "матрацників", чим закрутив інтригу в трансферній сазі. Атлетіко ж має намір розглянути пропозиції щодо Морати та Облака, аби розвантажити зарплатну відомість. Через це у повітрі завис трансфер Довбика в Атлетіко.

Додав інтриги Мілан, який проявляє інтерес до Морати – це може розблокувати трансфер Артема в Мадрид. Цікава доля і Романа Яремчука, який і досі належить Брюгге. Український нападник зацікавив Болонью, яка пробилась у Лігу чемпіонів наступного сезону та шукає заміну Джошуа Зіркеє. А Лунін може піти з Реала – невизначеність українця підштовхує Мадрид до пошуків дублера Куртуа. Дивіться про все це на YouTube-каналі "Футбол 24".