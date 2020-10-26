Як відомо, Барселона звернулась до уряду Каталонії (женералітету) з проханням перенести голосування щодо вотуму недовіри Бартомеу, призначене на 1-2 листопада, проте отримала відмову. Місцем голосування мав стати стадіон Камп Ноу і "блаугранас", через складність організації процесу в умовах коронавірусу, просили на підготовку ще 15 днів.

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Відмова відтермінування женералітетом видається дивною ще й тому, що раніше уряд закликав всіх залишатися вдома і обіцяв ввести надзвичайний стан. Сьогодні "гранатово-сині" офіційним листом вдруге звернулись до Перо Арагонесло – виконуючого обов'язки керівника уряду Каталонії – з проханням призупинити футбольний плебісцит, повідомляє видання AS.

Якщо влада все-таки затвердить рішення про проведення голосування у раніше визначені дати, Бартомеу і його команда можуть вже завтра подати у відставку, аби не наражати на небезпеку каталонців (сосіос). Президент Барселони вже повідомив свою раду директорів, що відставка всього керівництва може бути оголошена завтра.

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