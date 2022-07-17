"Чи вдасться в Україні провести повноцінний чемпіонат? Це не залежить від нас. Долетіти може будь-куди. Нині все непередбачувано. Дуже хочеться сподіватись, що ситуація в Україні нормалізується. Втім, є циркуляр УЄФА, якісь пункти... Тут потрібно нашій асоціації і, зокрема, президентові організації прорахувати всі ризики та ухвалити правильне рішення. Але на мою думку, треба грати, щоб показати світові, що Україна живе, і що у нас є футбол, є життя, оскільки ця ситуація тисне на людей.

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Якщо чемпіонат проходитиме, це вже буде успіхом. Так, багато команд втратили свій колорит. Насамперед, це стосується Шахтаря, певною мірою Динамо. Проте завдання у них, певен, будуть незмінними. В Україні залишилися лічені легіонери, які можуть і вміють грати якісно. Це буде суто український чемпіонат.

Вітчизняним командам, які мають зіграти в єврокубках, буде дуже складно конкурувати. Навколо сильних іноземців зростала і наша молодь. А зараз конкуренція буде не та. У нас був сильний чемпіонат, але багато залежить від фінансування, якого на даний момент, по суті, немає, якщо порівнювати з іншими роками. Багато хто пише, що це крах українського футболу, проте я не поспішав би з висновками. Просто зараз є важливіші справи", – сказав Буряк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, старто нового сезону заплановано на 23 серпня.

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