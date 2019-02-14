Дольберг: Реал створив два моменти і забив два голи

Нападник Аякса Каспер Дольберг поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Напевно, вся справа в майстерності. Реал створив два моменти і забив два голи. Але ми довели, що можемо грати на такому рівні. Ми не виграли, але створили більше моментів. Вважаю, ми грали краще за опонента.

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Я дивився гру з лави запасних. Частина нашої роботи – уважно стежити за тим, що відбувається, і прикидати, що можна зробити, коли ввійдеш у гру. Якщо будемо грати так і в Мадриді, а удача буде на нашому боці, то Аякс ще може дістатися до чвертьфіналу", – цитує Дольберга офіційний сайт УЄФА.

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