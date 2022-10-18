"Документ містив явні ознаки фальсифікації": УАФ відреагувала на затримання свого генсекретаря
Українська асоціація футболу опублікувала пресреліз щодо затримання генерального секретаря Юрія Запісоцького під час виїзду за кордон.
"Коментар юристів УАФ стосовно інциденту на кордоні. Через появу у ЗМІ припущень і новин, які не відповідають дійсності, роз'яснюємо наступне:
1) Проти президента УАФ Андрія Павелка станом на 18.10.2022 правоохоронними органами України не здійснюється жодного кримінального провадження, відповідно, Андрій Павелко не має й ніколи не мав статусу підозрюваної особи.
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2) Так звану "справу штучних футбольних полів", яку низка ЗМІ хибно пов'язала із сьогоднішніми подіями, НАБУ передало за підслідністю до Національної поліції України. Сталося це після більш ніж 4 роки, протягом яких тривало слідство, і через відсутність у слідства доказів винуватості керівництва УАФ.
3) Сьогодні о 02:00 під час перетину Юрієм Запісоцьким україно-польського кордону відбулася провокація зі спробою вручення йому нібито "підозри". Юрій Запісоцький прямував із робочим візитом до УЄФА задля роботи над заявкою України про участь у чемпіонаті світу 2030 року. Папери з назвою "підозра" вручити Юрію Запісоцькому замість прокурора – процесуального керівника – намагалися невідомі особи, водночас сам "документ" містив явні ознаки фальсифікації.
4) Справа, про яку йшлося у так званій "підозрі", стосується розкрадання коштів УАФ.
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Підкреслюємо, що заявником у цьому провадженні виступила сама Українська асоціація футболу, водночас відомі обставини вказують на причетність до протиправних схем освоєння коштів попереднього керівництва організації (на той час – ФФУ). Діяли такі схеми понад 20 років, а були ліквідовані тільки зі зміною очільників асоціації. Тобто саме чинне керівництво УАФ їх повністю припинило, що, вочевидь, і спровокувало тепер спроби помсти з боку зацікавлених осіб.
Юристи домагатимуться чесного розслідування й притягнення до відповідальності справжніх бенефіціарів розкрадання коштів УАФ", – написала УАФ у Facebook.
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