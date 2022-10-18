Українська асоціація футболу опублікувала пресреліз щодо затримання генерального секретаря Юрія Запісоцького під час виїзду за кордон.

"Коментар юристів УАФ стосовно інциденту на кордоні. Через появу у ЗМІ припущень і новин, які не відповідають дійсності, роз'яснюємо наступне:

1) Проти президента УАФ Андрія Павелка станом на 18.10.2022 правоохоронними органами України не здійснюється жодного кримінального провадження, відповідно, Андрій Павелко не має й ніколи не мав статусу підозрюваної особи.

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2) Так звану "справу штучних футбольних полів", яку низка ЗМІ хибно пов'язала із сьогоднішніми подіями, НАБУ передало за підслідністю до Національної поліції України. Сталося це після більш ніж 4 роки, протягом яких тривало слідство, і через відсутність у слідства доказів винуватості керівництва УАФ.

3) Сьогодні о 02:00 під час перетину Юрієм Запісоцьким україно-польського кордону відбулася провокація зі спробою вручення йому нібито "підозри". Юрій Запісоцький прямував із робочим візитом до УЄФА задля роботи над заявкою України про участь у чемпіонаті світу 2030 року. Папери з назвою "підозра" вручити Юрію Запісоцькому замість прокурора – процесуального керівника – намагалися невідомі особи, водночас сам "документ" містив явні ознаки фальсифікації.

4) Справа, про яку йшлося у так званій "підозрі", стосується розкрадання коштів УАФ.

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Підкреслюємо, що заявником у цьому провадженні виступила сама Українська асоціація футболу, водночас відомі обставини вказують на причетність до протиправних схем освоєння коштів попереднього керівництва організації (на той час – ФФУ). Діяли такі схеми понад 20 років, а були ліквідовані тільки зі зміною очільників асоціації. Тобто саме чинне керівництво УАФ їх повністю припинило, що, вочевидь, і спровокувало тепер спроби помсти з боку зацікавлених осіб.

Юристи домагатимуться чесного розслідування й притягнення до відповідальності справжніх бенефіціарів розкрадання коштів УАФ", – написала УАФ у Facebook.

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