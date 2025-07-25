Спортінг погодився продати Віктора Дьокереша в Арсенал за понад 70 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Шведському форварду вже підшукали заміну.

"Справа Дьокереша" нарешті вирішилася – форвард Спортінга їде в АПЛ

Як повідомляє Фабріціо Романо, лісабонський клуб погодив трансфер Луїса Суареса з Альмерії. Спортінг заплатить за 27-річного колумбійця 25 мільйонів євро. Іспанці також матимуть 10% від майбутнього перепродажу.

Нагадаємо, Суарес – найкращий бомбардир Сегунди сезону 2024/25. Колумбієць забив 27 голів у 41 матчі. Варто зауважити, що Луїс вже встиг помандрувати іншими клубами – раніше він грав за Вальядолід, Марсель, Гранаду, Хімнастік та Сарагосу.

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