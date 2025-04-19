Чемпіонат Португалії, 30-й тур

Спортінг – Морейренсе – 3:1

Голи: Дьокереш, 12, 25, 51 – Тегуя, 56

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Лісабонський Спортінг оформив чергову перемогу і мчить до чемпіонства в Португалії. До тріумфу знову приклався супербомбардир команди Віктор Дьокереш, який оформи хет-трик.

Тепер Дьокереш не лише найкращий бомбардир чемпіонату Португалії, але й претендент на "Золотий бутс" в Європі. Він може стати першим гравцем за 23 роки, що вигравав цей трофей не граючи в клубі з топ-5 ліг. Востаннє це вдавалося Маріо Жарделу, який також виступав за Спортінг.

Шведський форвард цього сезону забив 34 голи в чемпіонаті, що на 7 більше, ніж в Салаха. Але через те, що Португалія перебуває поза топ-5 ліг Європи, голи Дьокереша рахуються в боротьбі за "Золотий бутс" з коефіцієнтом 1,5. Тоді як Салаху, Кейну та іншим за кожен гол зараховують по 2 бали. Таким чином у нападника Спортінга 51 очко, а в Салаха – 54 бали.