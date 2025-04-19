Дьокереш зробив хет-трик і продовжив гонитву за "Золотим бутсом" – історичне досягнення за 23 роки, попереду лише Салах
Нападник Спортінга Віктор Дьокереш наблизився до звання найкращого бомбардира Європи в сезоні 2024/25.
Чемпіонат Португалії, 30-й тур
Спортінг – Морейренсе – 3:1
Голи: Дьокереш, 12, 25, 51 – Тегуя, 56
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Лісабонський Спортінг оформив чергову перемогу і мчить до чемпіонства в Португалії. До тріумфу знову приклався супербомбардир команди Віктор Дьокереш, який оформи хет-трик.
Тепер Дьокереш не лише найкращий бомбардир чемпіонату Португалії, але й претендент на "Золотий бутс" в Європі. Він може стати першим гравцем за 23 роки, що вигравав цей трофей не граючи в клубі з топ-5 ліг. Востаннє це вдавалося Маріо Жарделу, який також виступав за Спортінг.
Шведський форвард цього сезону забив 34 голи в чемпіонаті, що на 7 більше, ніж в Салаха. Але через те, що Португалія перебуває поза топ-5 ліг Європи, голи Дьокереша рахуються в боротьбі за "Золотий бутс" з коефіцієнтом 1,5. Тоді як Салаху, Кейну та іншим за кожен гол зараховують по 2 бали. Таким чином у нападника Спортінга 51 очко, а в Салаха – 54 бали.