Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш був упевнений, що переговори між Спортінгом і Арсеналом завершаться позитивно.

Постійні коливання в переговорах між Спортінгом та Арсеналом не змусили Віктора Дьокереша засумніватися в його поверненні до Англії цього літа, інформує The Times. Шведський нападник зареєстрував у Лондоні компанію з управління своїм іміджем за десять днів до офіційного укладення угоди між двома клубами.

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Джерело наводить назву компанії Віктора – VG9 Productions Ltd. Вона була зареєстрована 16 липня.

Нагадаємо, що Дьокереш підписав контракт з Арсеналом на суму 65,7 млн євро плюс 10 млн бонусами. Дебют шведського нападника за лондонський клуб, який забив 97 голів за два сезони в Спортінгу, відбувся в товариському матчі проти Тоттенхема, що проходив в Гонконзі.

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