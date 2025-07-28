Зірковий новачок Арсенала Віктор Дьокереш уже приєднався до команди на передсезонному турне в Азії та дав перше інтерв’ю, у якому прокоментував свій вибір і згадав інші варіанти, які мав влітку.

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"Я просто відчув, що це правильний клуб для мене. Те, що я почув від Мікеля Артети та Андреа Берти під час розмов, і те, що бачив останніми роками – як вони грають у футбол. Коли я грав проти Арсенала минулого сезону, я реально відчув, що це дуже сильна команда, з якою неймовірно складно боротися. Це й схилило мене до вибору Арсенала.

Ну і, звісно, історія клубу, шалена фан-база. Підтримка, яку я вже отримав ще до приїзду, – це щось неймовірне. Саме заради цього ми граємо. Буде дуже круто побачити фанатів на стадіоні. Я завжди хочу забивати. Бути частиною цього клубу, забивати в цій формі, з цим гербом, перед цими вболівальниками – я не можу дочекатися. Це буде неймовірне відчуття", – цитує Дьокереша Sportbible.

Нагадаємо, що шведський форвард приєднався до команди Мікеля Артети за 63,5 мільйона євро плюс 10 мільйонів бонусами. Форвард поставив підпис під п'ятирічною угодою. 27-річний нападник виступатиме під 14-м номером, який колись носив легендарний Тьєррі Анрі.

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