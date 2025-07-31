Джонатан Чалкіас, представник Віктора Дьокереша, звинуватив Спортінг у неповазі до його клієнта під час тривалих і складних перемовин про трансфер в Арсенал.

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Під час трансферної саги Дьокереш пропускав тренування, що спричинило резонанс, однак агент стверджує – це була спланована тактика з боку самого Спортінга. Ситуація ускладнилася й відкритим конфліктом нападника з президентом клубу Фредеріку Варандашем.

"Якби Угу Віана залишився в клубі, ми закрили б усе за годину. Все вже було прописано, але ми не мали часу починати юридичну боротьбу. Я не розумію, як гравець, який забив стільки голів і виграв три трофеї, не заслуговував на більшу повагу. Ця індустрія базується на довірі до людей. Жертви, на які ми пішли, ймовірно, стали переломним моментом у завершенні угоди. Його пропонували Реалу, він потрапляв у заголовки поруч із Реалом і навіть Юнайтед, але з першого дня було чітке рішення – тільки Арсенал. Віктор завжди довіряв проєкту Хасана Четінкаї: він свідомо погодився перейти в лігу з меншою увагою, як-от Португалія, щоб виграти трофеї й повернутися в АПЛ", – цитує агента Дьокереша GOAL.

Врешті, угода все ж була укладена – Дьокереш підписав контракт з Арсеналом на суму 65,7 млн євро плюс 10 млн бонусами.

Дебютувати за Арсенал Дьокереш може вже сьогодні, 31 липня – у контрольному матчі проти Тоттенхема в Гонконгу.

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