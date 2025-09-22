Дьокереш став найкращим нападником 2025 року
Форвард Арсенала Віктор Дьокереш отримав індивідуальну нагороду.
На церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" Віктор Дьокереш отримав "Трофей Герда Мюллера". Ця нагорода вручається найрезультативнішому футболісту попереднього сезону.
Дьокереш влітку цього року приєднався до лондонського Арсенала, проте минулого сезону в португальському Спортінгу демонстрував вражаючу результативність.
У минулій кампанії він провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 54 голи та віддав 13 асистів.
