На церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" Віктор Дьокереш отримав "Трофей Герда Мюллера". Ця нагорода вручається найрезультативнішому футболісту попереднього сезону.

Луїс Енріке став найкращим тренером року – наставник ПСЖ не зміг прибути на церемонію вручення

Дьокереш влітку цього року приєднався до лондонського Арсенала, проте минулого сезону в португальському Спортінгу демонстрував вражаючу результативність.

У минулій кампанії він провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 54 голи та віддав 13 асистів.

"Золотий м'яч-2025": безкоштовна онлайн-трансляція церемонії нагородження – Ямаль виграв перший трофей