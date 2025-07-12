Дьокереш повідомив президенту клубу Фредеріку Варандашу, що більше не гратиме за лісабонський клуб, інформує Девід Орнштейн. 27-річний швед не збирається повертатися на передсезонну підготовку "левів" і продовжує тиснути на команду для переходу в Арсенал.

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Зокрема, шведський форвард відмовився виходити на поле в товариському матчі з Насьоналем (1:1). Віктор вже погодив 5-річну угоду з "канонірами", але клуби не можуть домовитися про фінансові умови.

Раніше повідомлялося, що Арсенал остаточно відмовився продовжувати переговори зі Спортінгом.

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