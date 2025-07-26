Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш перейшов зі Спортінга в Арсенал.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Віктора Дьокереша. Форвард поставив підпис під п'ятирічною угодою.

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Віктор обійшовся "канонірам" в 55 млн фунтів стерлінгів + 8,7 млн фунтів стерлінгів у вигляді бонусів (63,5 млн євро + 10 млн додатково).

Арсенал виграв конкуренцію у Манчестер Юнайтед – сам гравець хотів перебратися виключно в Лондон, хоча саме в Манчестері працює тренер Рубен Аморім, під керівництвом якого швед "вистрілив".

За два сезони в таборі "левів" Віктор Дьокереш допоміг Спортінгу виграти два чемпіонати й Кубок Португалії, забивши 97 голів у 102 іграх.