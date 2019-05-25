Договірні матчі в Першій лізі: представнику одного з клубів надійшла "спокуслива" пропозиція

Представнику одного з клубів Першої ліги надійшла "спокуслива" пропозиція

Схоже, скандали і розслідування щодо договірних матчів в українському футболі не надто залякують "спортивних покидьків".

В Першій лізі знову скандал. Представник одного з клубів турніру отримав пропозицію "здати" матч команді, яка претендує на вихід в плей-офф за право зіграти в УПЛ, повідомляє sportarena.

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Сума винагороди становить 300 тисяч гривень. На жаль, назви клубів не уточнюються.

За інформацією видання, правоохоронним органам відомо про цей інцидент, тому очікується відповідна реакція у вигляді затримання зловмисників при передачі грошей.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 вже оформив собі вихід в УПЛ. За можливість зіграти в плей-офф ще боряться Колос, Волинь і Металіст 1925.

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