Договірні матчі в Першій лізі: представнику одного з клубів надійшла "спокуслива" пропозиція

Схоже, скандали і розслідування щодо договірних матчів в українському футболі не надто залякують "спортивних покидьків".
В Першій лізі знову скандал. Представник одного з клубів турніру отримав пропозицію "здати" матч команді, яка претендує на вихід в плей-офф за право зіграти в УПЛ, повідомляє sportarena.
Колос простимулював суперників Металіста 1925 та Волині перед вирішальним туром Першої ліги, – ТаТоТаке
Сума винагороди становить 300 тисяч гривень. На жаль, назви клубів не уточнюються.
За інформацією видання, правоохоронним органам відомо про цей інцидент, тому очікується відповідна реакція у вигляді затримання зловмисників при передачі грошей.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 вже оформив собі вихід в УПЛ. За можливість зіграти в плей-офф ще боряться Колос, Волинь і Металіст 1925.
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