"Враження тільки позитивні, я щасливий. І хотілося б подякувати тренерському штабу, усьому керівництву Шахтаря за довіру й віру в мене. Це новий крок у майбутнє. Я дуже задоволений підписанням, сподіваюся, що зможу робити для клубу лише найкраще.

Шахтар продовжив контракти з Мудриком та Судаковим

Ким бачу в Шахтарі? Звісно ж, бачу себе футболістом основи. Плани максимальні – стати одним із найкращих гравців чемпіонату, Європи та завойовувати всі можливі трофеї з клубом. Для мене не важливим є контракт – я завжди вмотивований. Усі знають, що кожного дня на футбольному полі і за його межами я викладаюся по максимуму. Договір не впливає на самовіддачу", – поділився Судаков у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Додамо, що Георгій у 14 поєдинках відзначився 4 голами і оформив 1 асист. Transfermarkt править за нього 1,5 млн євро.

Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу та інші переходи