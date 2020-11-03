Додо зізнався, що говорив Каштру в перерві за рахунку 4:0 на користь Борусії М
Захисник Шахтаря Додо підсумував виступ команди у матчі 3 туру ЛЧ проти Борусії М (0:6).
"У таких матчах Ліги чемпіонів завжди непросто. Борусія почала чудово, а нам, на жаль, не вдалося показати свій футбол. Результат негативний, але попереду три поєдинки і нам потрібно концентруватися на підготовці.
Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу
Ми вивчали Борусію упродовж всього тижня і добре знали про їхні сильні сторони. Можливо, перший ранній гол зламав наш план. Нам довелося йти вперед, сподіваючись зрівняти рахунок. Після паузи на збірні буде інший матч з ними, інша голова і можливість підготуватися до виїзду в Німеччину.
Тренер у перерві хотів, щоб ми не програли другий тайм. Перший був дуже важким (0:4), тому повернутися було неможливо. Вони перемогли заслужено, грали дуже добре. Втім, зараз Ліга чемпіонів не дає часу на розчарування. Ми на другому місці. Потрібно зосередитись на наступних поєдинках", – резюмував Додо в коментарі каналу "Футбол".
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