"У таких матчах Ліги чемпіонів завжди непросто. Борусія почала чудово, а нам, на жаль, не вдалося показати свій футбол. Результат негативний, але попереду три поєдинки і нам потрібно концентруватися на підготовці.

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Ми вивчали Борусію упродовж всього тижня і добре знали про їхні сильні сторони. Можливо, перший ранній гол зламав наш план. Нам довелося йти вперед, сподіваючись зрівняти рахунок. Після паузи на збірні буде інший матч з ними, інша голова і можливість підготуватися до виїзду в Німеччину.

Тренер у перерві хотів, щоб ми не програли другий тайм. Перший був дуже важким (0:4), тому повернутися було неможливо. Вони перемогли заслужено, грали дуже добре. Втім, зараз Ліга чемпіонів не дає часу на розчарування. Ми на другому місці. Потрібно зосередитись на наступних поєдинках", – резюмував Додо в коментарі каналу "Футбол".

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