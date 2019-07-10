Додо заявив про намір залишитись у Шахтарі

Захисник Шахтаря Додо прагне продовжити виступати у складі "гірників".

"Підготовка проходить відмінно! Ми багато тренуємось, віддаємо на заняттях усі сили. Я трохи краще знайомий із вимогами та схемами Луїша Каштру, тому що виступав під його керівництвом у Віторії Гімарайєш. Там ця тактика використовувалась, і ми добре себе виявили. Зараз тренер хоче навчити команду свого стилю гри.

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Враховуючи, що в Шахтарі футболісти високого рівня, невдовзі все працюватиме точно. Прагну залишитися в клубі – це моя головна амбіція й мета. Багато працюю, аби проявити себе, викладаюся на сто відсотків на тренуваннях і в товариських матчах, сподіваюся, зможу допомагати "помаранчево-чорним" у майбутньому.

Я вже півтора роки у Європі, відчуваю, що багато в чому додав, виріс. Гадаю, це буде чудовий сезон – як для Шахтаря, так і для мене", – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

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