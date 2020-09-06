У товариському матчі Шахтар – Олімпік Додо розвинув швидкість 34,2 км/год, відповідно до даних наукової групи "гірників. Це абсолютно найкращий показник у поточному сезоні. Про це повідомив офіційний Instagram "помаранчево-чорних".

Шахтар – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, якого захисник досяг у матчі 1/8 Ліги Європи з Вольфсбургом.

До слова, Додо перебрався у Шахтар на початку 2018-го за 2 млн євро. У сезоні 2018/19 грав на правах оренди за португальську Віторію Гімараєш. Раніше лунала інформація про інтерес до 21-річного латераля з боку Баварії та ПСЖ.

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