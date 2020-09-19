"Я дуже щасливий! Завжди приємно, коли твою роботу визнають. Насамперед дякую Богові й родині, а також своїм представникам, моєму агентові, які спільно змогли домогтися цього для мене. Я віддаватиму на полі все найкраще та докладатиму зусиль щодня.

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Мої цілі? Я дуже амбітний – прагну всього! Минулий сезон, звісно, запам’ятається на все життя. Було багато єврокубкових матчів, чудовий український чемпіонат. Гадаю, попереду черговий сезон, у якому ми досягнемо великого успіху. І якщо Бог дозволить мені потрапити до збірної, це буде відмінно. Виграти Лігу чемпіонів? Побачимо. Докладатимемо для цього чималих зусиль", – запевнив Додо в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець приєднався до "гірників" у грудні 2017-го. Всього у складі донецького клубу провів 39 матчів, забив 3 м'ячі, завоював Кубок і двічі став чемпіоном України.

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