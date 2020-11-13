"Це дуже важлива мить у кар’єрі кожного футболіста. Звісно ж, ми завжди намагаємось виявляти себе гідно в клубі, щоб грати на високому рівні й мати нагоду представляти свою національну команду. Слід продовжувати працювати. Побачимо, що буде далі.

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Фантастичний момент, адже подумки ми завжди, звісно ж, перебуваємо в Бразилії з рідними та друзями. До збірної Бразилії викликаються лише найкращі: необхідно грати на високому рівні в клубі, й лише тоді є шанс опинитися в національній команді. Це велика радість і честь для кожного бразильського футболіста.

Чотири представники Шахтаря у олімпійській збірній Бразилії? Це тому, що ми дуже старанно працюємо. Шахтар завжди на видноті, ми регулярно виступаємо в Лізі чемпіонів і проводимо гарні єврокубкові кампанії. Недивно, що багато тренерів, у тому числі з Бразилії, спостерігає за нашим клубом. І якщо ми далі триматимемо такий самий високий рівень у клубі, виклик до збірної буде підсумком нашої плідної роботи тут.

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У Бразилії вже майже всі знають Шахтар, і для них у цьому нічого дивного й незвичного немає. До того ж мої співвітчизники можуть бачити наші матчі в Лізі чемпіонів. Цілком нормально, що такий європейський клуб, як Шахтар, де виступає багато бразильців, делегує до збірної стільки гравців.

Матчі проти Південної Кореї та Єгипту? Це, коли не помиляюсь, передостанній наш збір перед офіційними поєдинками, одна із заключних репетицій. Дуже важливий виклик для всіх. Ми маємо продемонструвати свій високий рівень футболу, щоб лишитися в збірній і поїхати на Олімпіаду.

У Бразилії престижно стати не лише чемпіоном світу, а й олімпійським чемпіоном. Це важливо як для мене, так і для всіх хлопців. Велика честь представляти Бразилію на такому турнірі", – поділився Додо у коментарі Shakhtar News.

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