Захисник Шахтаря Додо не марнує час та підтримує форму на батьківщині.

Після нападу Росії на Україну та розв'язання війни легіонери "гірників" покинули нашу країну. Додо був серед них, зараз він у Бразилії і підтримує форму у складі Корітіби, де розпочинав кар'єру, інформує Futebol Interior.

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Чи продовжить оборонець у рідному клубі кар'єру, поки невідомо. Угода Додо з Шахтарем розрахована до 2025 року, але напередодні ФІФА ухвалила рішення, відповідно до якого легіонери з чемпіонату України стають вільними агентами і можуть грати за будь-який колектив до червня цього року.

Раніше преса рапортувала, що зацікавленість у послугах 23-річного бразильця проявляє Фламенго, а також Реал Мадрид та Рома.

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