Додо тренується з рідним клубом у Бразилії
Захисник Шахтаря Додо не марнує час та підтримує форму на батьківщині.
Після нападу Росії на Україну та розв'язання війни легіонери "гірників" покинули нашу країну. Додо був серед них, зараз він у Бразилії і підтримує форму у складі Корітіби, де розпочинав кар'єру, інформує Futebol Interior.
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Чи продовжить оборонець у рідному клубі кар'єру, поки невідомо. Угода Додо з Шахтарем розрахована до 2025 року, але напередодні ФІФА ухвалила рішення, відповідно до якого легіонери з чемпіонату України стають вільними агентами і можуть грати за будь-який колектив до червня цього року.
Раніше преса рапортувала, що зацікавленість у послугах 23-річного бразильця проявляє Фламенго, а також Реал Мадрид та Рома.
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