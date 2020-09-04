Бразильський захисник Шахтаря Додо зізнався, чи тренувалась команда у день народження головного тренера "гірників" і що саме він сказав своїм підопічним.

"Для містера це особливий день, тренування було веселішим, але протягом тижня ми з такою ж радістю підходимо до роботи.

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Містер сказав, що він дуже радий, що проводить цей день разом з нами, у тому місці, яке він найбільше любить – на футбольному полі. Звичайно ж шкодує, що він зараз не поруч з сім'єю, але ми його друга сім'я. Ми дуже раді, що містер задоволений", – сказав Додо в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, "гірники" у стартовому турі нового сезону УПЛ переграли Колос 3:1, однак поступились Динамо у Суперкубку України. Наступний матч "помаранчево-чорні" проведуть на виїзді проти Руха 12 вересня.

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