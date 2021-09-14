"Ми у гарному настрої. Це початок ЛЧ. Для нас дуже важливо почати добре, тим більше у такій непростій групі. Знаємо, що Боруссія М з минулорічної Ліги чемпіонів набагато сильніша, ніж Шериф, але також знаємо, що кожен матч відрізняється. Ми повинні підготуватися якнайкраще. Постараємося перемогти.

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Бачимо, що ця команда дуже швидка. Повинні бути дуже уважними. У будь-якому випадку фізично і технічно ми набагато кращі, тому повинні скористатись цим на полі, щоб вийти переможцями.

Ми дуже часто грали проти Зорі і цього тренера (Юрій Вернидуб тренував луганців 2011-2019 років – прим.). Це завжди були непрості матчі. Зі Зорею завжди є складнощі на полі. Віримо, що з Шерифом теж буде непросто. У будь-якому випадку це ЛЧ, вийдемо з усіма силами, щоб досягти перемоги", – сказав Додо у коментарі Shakhtar News.

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