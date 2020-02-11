toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - БАТЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Додо оцінив свою готовність до ігор Шахтаря після травми у матчі за олімпійську збірну Бразилії

14:45 342 Читать на русском
Додо оцінив свою готовність до ігор Шахтаря після травми у матчі за олімпійську збірну Бразилії
Додо / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Додо повідомив, що травма, якої він зазнав у матчі кваліфікації Олімпійських ігор, виявилася несерйозною.

"У мене було невелике розтягнення гомілкостопа, але я відновився на 100 відсотків і зараз повністю здоровий. Чекаю, коли приєднаюся до команди. У нас дуже напружений графік навесні, і ми повинні показати себе з найкращого боку

Палкін – про відсутність Майкона і Додо на зборах Шахтаря: Вони будуть навіть більше підготовлені, ніж інші гравці

Враження від виступів за олімпійську збірну Бразилії чудові. Ми дуже впевнено провели весь турнір, не зазнали жодної поразки, і нам вдалося виконати нашу головну мету – вивести збірну Бразилії на Олімпіаду-2020. Звичайно, ми всі віримо, що зможемо завоювати титул олімпійських чемпіонів знову", – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Додо разом зі своїм одноклубником Майконом пропустили підготовку Шахтаря до другої частини сезону. Збірна Бразилії U-23 з "гірниками" у складі успішно пройшла кваліфікацію до Олімпійських ігор.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду

blog_ava
Палкін відреагував на пости Тайсона в соцмережах – керівник Шахтаря назвав умову, за якої клуб відпустить бразильця
08:51
6668
Теги
Шахтар Шахтар Додо Додо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
45
хв
Динамо
15:00
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук