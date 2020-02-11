Додо оцінив свою готовність до ігор Шахтаря після травми у матчі за олімпійську збірну Бразилії

Захисник Шахтаря Додо повідомив, що травма, якої він зазнав у матчі кваліфікації Олімпійських ігор, виявилася несерйозною.

"У мене було невелике розтягнення гомілкостопа, але я відновився на 100 відсотків і зараз повністю здоровий. Чекаю, коли приєднаюся до команди. У нас дуже напружений графік навесні, і ми повинні показати себе з найкращого боку

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Враження від виступів за олімпійську збірну Бразилії чудові. Ми дуже впевнено провели весь турнір, не зазнали жодної поразки, і нам вдалося виконати нашу головну мету – вивести збірну Бразилії на Олімпіаду-2020. Звичайно, ми всі віримо, що зможемо завоювати титул олімпійських чемпіонів знову", – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Додо разом зі своїм одноклубником Майконом пропустили підготовку Шахтаря до другої частини сезону. Збірна Бразилії U-23 з "гірниками" у складі успішно пройшла кваліфікацію до Олімпійських ігор.

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