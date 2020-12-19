Під час відпочинку в Курітібі, місті у рідній для Додо Бразилії, оборонець "гірників" допоміг кільком місцевим хлопцям, придбавши їм новий одяг.

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Для самого Додо це стало несподіванкою – на вулиці до нього підійшли діти та попросили гроші. Гравець вияснив, що хлопчаки збирають кошти на новий одяг, а тому вирішив завести їх в ТРЦ та зробити приємний сюрприз. У підсумку 22-річний бразилець придбав речі для дітлахів, які цього потребували.

"Вони сказали, що візьмуть одяг і для своїх братів. Приголомшливий вечір з дітьми. Я був дуже щасливий бачити радість на обличчях дітей", – цитує Додо Globoesporte.

Зауважимо, захисник належить Шахтарю з літа 2018-го. У поточному сезоні в його активі 17 матчів у всіх турнірах, а також гол та два асисти.

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