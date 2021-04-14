"Як змінилось Динамо при Луческу? З того, що побачив, можу сказати, багато що не змінилося. Команда далі демонструє якісний футбол. Я чув, що Луческу дуже поглиблено відпрацьовує фізичну складову кожного гравця. Гадаю, суперник став іще сильнішим.

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Перемоги над Динамо є одними з найважливіших для нас. Ми завжди прагнемо грати проти киян і знаємо, наскільки важливо для клубу перемагати головного суперника. Наші перемоги були цілком заслуженими, тоді ми демонстрували якісний футбол. Якщо не помиляюся, протягом останнього часу ми поступилися Динамо тільки в Суперкубку, проте в УПЛ ми перемагали. Намагатимемось виступити на такому ж рівні, а в грі вже буде видно", – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Нагадаємо, перед Класичним "біло-сині" випереджають "гірників" на вершині турнірної таблиці УПЛ на 7 залікових балів. Двобій грандів української еліти відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок матчу о 19:30.

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